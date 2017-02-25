Журналистов New York Times, CNN, Buzzfeed, «Би-би-си», The Hill, Politico и некоторых других ведущих СМИ не пустили на ежедневный пресс-брифинг в Белом доме. Об этом сообщает CNN.

Представители Associated Press и Time в знак солидарности с коллегами отказались прийти на брифинг, не смотря на то, что были к нему допущены.

Ранее журналисты получили от пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера информацию, что вопреки сложившейся практике, брифинг пройдет без камер и исключительно для так называемого «расширенного пула» журналистов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал американские СМИ. Он называл результаты соцопросов, которые обнародовала пресса в ходе предвыборной кампании, подтасованными, а ряд изданий — «врагами американского народа».

«Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) - это не мои враги, а враги американского народа», — писал он в своем твиттере.

Вера Юрченко