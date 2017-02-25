В Париже объявили победителей национальной французской кинопремии «Сезар». Об этом сообщается на сайте Французской академией кинематографических искусств.

Лучшим фильмом года стала картина «Она» (Elle) режиссера Пола Верхувена. Исполнительница главной роли, 63-летняя Изабель Юппер, сыгравшая жертву изнасилования, признана лучшей актрисой.

Ксавье Долан получил награду за режиссуру и монтаж фильма «Это всего лишь конец света», а Гаспар Ульель — награду за лучшую мужскую роль в этой же киноленте.

Британская социальная драма «Я, Дэниел Блейк» Кена Лоуча признана лучшим фильмом на иностранном языке..

Премию «Сезар» также получил Джордж Клуни как «наиболее харизматичный актер своего поколения».

Премия «Сезар», являющаяся европейским аналогом «Оскара» вручается с1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов Французской академией кинематографических искусств и техники.

Вера Юрченко