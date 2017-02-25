Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алтайского края провели в исправительной колонии №5 в Рубцовске, где до сих пор находится Ильдар Дадин, более трех часов.

«Инспектирование завершено. Произошла встреча с Дадиным. Самочувствие у него хорошее, ожидает встречи с семьёй и выхода на свободу», — сообщил журналистам председатель регионального ОНК Алексей Белоус.

Он отметил, что, если бы во время видеосвязи Ильдара Дадина с Верховным судом сотрудник ФСИН находился в комнате, откуда шла трансляция, этот сотрудник мог бы написать рапорт об освобождении активиста из колонии.

«Сотрудники, чтобы дать сконцентрироваться, оставили Ильдара в комнате одного. С юридической точки они не могли знать решение суда», — сказал Белоус.

Фото: Екатерина Фомина

Члены ОНК подчеркнули, что в связи с возможностью подделки документов, в колонии ждут официальной доставки бумаги (постановления суда — ред.).

«По нашим оценкам, в понедельник после праздников документы вышлют из Москвы. Во вторник могут выпустить», — добавили представители наблюдательной комиссии.

Читайте также ЕСПЧ потребовал от России пояснений в связи с задержкой Дадина в колонии

Правозащитники также сообщили, что пообщались в ходе проверки с ещё пятерыми осуждёнными. По их словам, колония №5 одна из лучших в Алтайском крае, «страха у осуждённых перед администрацией нет, настроение не нервозное».

Как сообщала «Новая газета», Дадина не выпускают из колонии уже несколько дней из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не доставлено в Рубцовск.

Напомним, 22 февраля президиум Верховного суда России постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.