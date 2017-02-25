Шесть стран лишились права голоса на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом сообщает ТАСС.

«В Уставе ООН есть статьи на тот случай, когда государства-члены не могут выплатить (взносы). Страны, о которых сейчас идет речь, это Кабо-Верде, Ливия, Папуа - Новая Гвинея, Судан, Вануату и Венесуэла», — сказал официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он напомнил, что согласно 19-й статье Устава ООН, член организации лишается права голоса, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов за два полных предыдущих года.

По данным Associated Press, долг Венесуэлы достиг $24 млн. Ливии необходимо заплатить по меньшей мере $6,5 млн.

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В 2016 году Венесуэлу, а также Иран, уже лишали права голоса. В течение месяца они погасили задолженности и вернули себе право участвовать в голосовании Генассамблеи.

Размер взносов в регулярный бюджет ООН устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. В настоящее время крупнейшим спонсором остаются США (22% бюджета организации). Доля России — около 2,5%.

Вера Юрченко