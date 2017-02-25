Глава МИД Мексики Луис Видегарай заявил, что правительство примет ответные меры, если США введут пошлины на мексиканские товары, чтобы профинансировать строительство стены между странами. Об этом сообщает «Би-би-си».

Министр пригрозил ввести налог на определенные виды товаров, импортируемых из США.

«Мексика верит в свободную торговлю, но нам придется отвечать, если США попытаются построить стену за счет налогов на импорт из Мексики. Мы не можем сидеть сложа руки. Мы ответим на это, как на реальную угрозу, а не теоретическую», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что мексиканские власти могут ввести налог на товары, ввозимые из штатов Айова, Техас и Висконсин.

Напомним, 25 января президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены, разграничивающей США и Мексику, чтобы не допускать нелегальных мигрантов. Стоимость проекта оценивается в 15-25 млрд долларов.

Трамп настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика — он обещал это в своих предвыборных речах. Кроме того, в интервью ABC американский президент заверил, что власти Мексики возместят 100% стоимости.

Чтобы выполнить предвыборное обещание, Трамп ранее решил ввести импортный налог на товары из Мексики и направить полученные деньги на финансирование стены. По подсчетам Белого дома, налог на импорт из Мексики сможет генерировать около 10 миллиардов долларов в год.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, в свою очередь, заявил, что Мексика не будет оплачивать строительство стены на границе с США.

«Мексика не верит в стены. Я неоднократно говорил: Мексика не собирается платить ни за какие стены», — сказал он.

Вера Юрченко