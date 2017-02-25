Рядом с военными учреждениями в Сирии подорвались два смертника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из того, что пока известно, двое смертников подорвали себя в городе Хомсе. Один — возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки», — сообщил источник агентства.

В настоящее время известно о 15 погибших и большом числе раненых.

Накануне два взрыва за сутки произошло в сирийском Эль-Бабе. В обоих случаях взрывчатка находилась в автомобиле. Жертвами первого взрыва стали 53 человека, 70 были ранены. В результате второго теракта погибли восемь человек.

Вера Юрченко