Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер заявил, что Белый дом не может бесконечно опровергать слухи о связях Дональда Трампа с Россией.

«Вы не можете опровергать то, чего не существует. Он [президент] уже рассказывал, сколько раз он говорил с Путиным. У него нет интересов в России», — подчеркнул пресс-секретарь.

Спайсер отметил, что есть только одна история, в которой New York Times, рассказывая о якобы частом общении чиновников из администрации Трампа и членов российской разведки до и во время выборов 2016 года, ссылается на анонимный источник. Он заявил, что никакой истории «на самом деле не существует». По словам пресс-секретаря, комитет по разведке признал эту информацию «доказуемо ложной».

Ранее газета New York Times сообщала, что члены предвыборного штаба президента Дональда Трампа в течение года неоднократно контактировали с представителями российской разведки. Об этом стало известно, когда спецслужбы США искали доказательства вмешательства России в выборы.

Напомним, что советник американского президента Майкл Флинн ушел в отставку из-за контактов с представителями России, в частности с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В свою очередь Дональд Трамп и его помощники неоднократно обвиняли американских журналистов в публикации недостоверных данных.

Мария Константиниди