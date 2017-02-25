Алексей Навальный открыл в Екатеринбурге еще один региональный штаб, который будет находиться по адресу улица Вайнера, 13. Об этом в твиттере сообщает команда политика.

Координатором штаба назначен Виктор Бармин, ранее не принимавший участия в политических движениях. В разговоре с Znak.com Бармин сообщил, что решение о его назначении было принято на прошлой неделе.

«Это был открытый конкурс, я отправил свое резюме, после этого меня пригласили поговорить и решение было принято», — отметил он.

У здания штаба собрались противники Навального и провели пикет с плакатами, надпись на которых гласила «Вор должен сидеть в тюрьме» (отсылка к делу Кировлеса). Они также попытались попасть на пресс-конференцию. Как пояснили в штабе Навального, активистов не пустили, так как у них не было аккредитации, им было предложено прийти на встречу с волонтерами и там выразить свою точку зрения.

Сам Навальный подчеркнул, что этот пикет администрация Екатеринбурга согласовала, а марш памяти Бориса Немцова — нет.

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Штаб в Екатеринбурге — третий из региональных предвыборных штабов Алексея Навального, который планирует баллотироваться на должность президента России в 2018 году. Первый региональный штаб открылся в Петербурге 4 февраля. Там активисты также устроили акцию протеста. На открытии штаба в Новосибирске 18 февраля тоже были замечены люди с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме».

Мария Константиниди