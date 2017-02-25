Новая газета

«Джебхат ан-Нусра» взяла ответственность за теракты в Хомсе

Политика

Ответственность за теракты в сирийском городе Хомс взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление боевиков.

Ранее в субботу сообщалось, что рядом с военными учреждениями в Сирии подорвались два смертника. Один подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки. Глава региональной администрации Талала Барзани заявил, что в городе было три взрыва.

По информации Reuters, в результате произошедшего погибли 42 человека, в том числе ​высокопоставленный офицер военной разведки.

Теги:
сирия, ан-нусра, теракт

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