Ответственность за теракты в сирийском городе Хомс взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление боевиков.

Ранее в субботу сообщалось, что рядом с военными учреждениями в Сирии подорвались два смертника. Один подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки. Глава региональной администрации Талала Барзани заявил, что в городе было три взрыва.

По информации Reuters, в результате произошедшего погибли 42 человека, в том числе ​высокопоставленный офицер военной разведки.