«Джебхат ан-Нусра» взяла ответственность за теракты в Хомсе
Ответственность за теракты в сирийском городе Хомс взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление боевиков.
Ранее в субботу сообщалось, что рядом с военными учреждениями в Сирии подорвались два смертника. Один подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки. Глава региональной администрации Талала Барзани заявил, что в городе было три взрыва.
По информации Reuters, в результате произошедшего погибли 42 человека, в том числе высокопоставленный офицер военной разведки.