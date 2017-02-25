Анастасия Зотова, жена Ильдара Дадина, подала заявление в прокуратуру города Рубцовск с требованием проверить работу Государственной фельдъегерской службы, которая до сих пор не доставила в исправительную колонию №5 решение Верховного суда. Об этом она сообщила в твиттере.

В тексте жалобы говорится, что постановление ВС РФ было передано для доставки в день принятия решения, то есть 22 февраля. Зотова отмечает, что самолет из Москвы в Барнаул летит 4 часа, поезд идет 2 дня 9 часов.

«Вызывает беспокойство тот факт, что за три дня не дошел до г. Барнаула из г.Москвы», — отмечается в заявлении.

Как предположила Зотова, постановление суда о невиновности Дадина могло быть утеряно фельдъегерской службой.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края провели внеплановую проверку исправительной колонии №5. Они сообщили, что освобождения Ильдара Дадина следует ожидать во вторник, 28 февраля.

По словам правозащитников, проблемы с освобождением Дадина вызваны тем, что во время видеосвязи активиста с Верховным судом сотрудники ФСИН не присутствовали в комнате, откуда велась трансляция, а значит, с юридической точки зрения, не могли знать решение суда. В связи с этим в колонии ждут официальной доставки постановления ВС.

Напомним, 22 февраля президиум Верховного суда России постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах.

Мария Константиниди