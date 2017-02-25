Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе Макларена о допинге в российском спорте приведено недостаточно доказательств. Об этом сообщается в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера,

«На недавней встрече (21 февраля), организованной WADA в Лозанне для международных федераций по поводу того, как интерпретировать данные [из доклада Макларена] WADA признало, что во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно, чтобы применить санкции», — говорится в обращении.

Из-за нехватки доказательств некоторые международные федерации не могли начать дисциплинарные процедуры или были вынуждены отменять уже введенные временные санкции, пишет де Кеппер.

Недовольство WADA также вызвали переводы некоторых текстов из доклада. Агентство посчитало их некорректными и предложило Международным спортивным федерациям обращаться за уточнениями.

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя письмо де Кеппера, заявил Р-Спорту, что оценка WADA доклада Макларена «исчерпывающая и в комментариях с российской стороны не нуждается».

Первая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил была опубликована летом 2016 года. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого, была обнародована в декабре. После этого Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Вера Юрченко