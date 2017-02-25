Сепаратисты из самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняют украинских военных в захвате фильтровальной станции под Донецком, передает РИА Новости.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные захватили объекты местной фильтровальной станции для ведения с ее территории «провокационного огня по нашим позициям».

По словам Басурина, из помещений станции силовики вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ополчения и жилым районам Ясиноватой и Спартака.

По мнению Басурина, провокации на линии противостояния связаны с приездом в ДНР украинского депутата Надежды Савченко.