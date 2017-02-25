Внефракционный народный депутат Надежда Савченко отчиталась о состоянии украинских пленных на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, которых она посетила. Отчет опубликован в ее фейсбуке.

«Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1+1 и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют! Давайте бороться за наших собратьев», — пишет депутат.

Савченко посетила 34 человека. Ранее Савченко побывала в Западной исправительной колонии в Макеевке, где встретилась в камерах с шестью украинскими военнопленными. Ее сопровождал руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Во время поездки Савченко призвала лидеров «нормандской четверки» поспособствовать проведению обмена пленными по формуле «всех на всех».

В пятницу, 24 февраля, Савченко прибыла в Донецк, а затем поехала в колонию в Макеевке, где держат военнопленных.

В Службе безопасности Украины сообщили о намерении провести разговор с Савченко на предмет ее посещения ДНР, а также проверить информацию депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой о том, что Савченко якобы «подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти».

Евгений Ширяев