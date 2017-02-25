США рассматривают возможность вновь включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники в американской администрации.

Такое предложение появилось на фоне убийства Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В администрации Дональда Трама объясняют это тем, что при покушении было применено высокотоксичное вещество VX нервно-паралитического действия.

Брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам погиб 13 февраля после нападения в аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии. Согласно записи с камер наблюдения в аэропорту, Ким Чен Нама атаковали две женщины, одна из которых приложила к его лицу тряпку, пропитанную ядовитым веществом.

По делу об убийстве власти Малайзии задержали несколько человек, в том числе гражданина КНДР. Одна из подозреваемых заявила, что якобы думала, что участвует в розыгрыше, за который ей заплатили 90 долларов.

О том, что вещество, убившее Ким Чен Нама, вероятно, является токсином VX, полиция Малайзии объявила накануне.

Северная Корея была исключена из списка стран, финансирующих терроризм, в 2008 году. Это было сделано после достижения соглашения о том, что эксперты МАГАТЭ получат доступ на ядерные объекты Пхеньяна.