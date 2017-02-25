Активисты молодежного движения «Весна» вывесили баннер с датой и временем проведения марша памяти Бориса Немцова, а также лозунгом «Борись!» Об этом сообщается на странице движения «ВКонтакте».

Растяжка появилась на Третьем транспортном кольце в районе метро «Дубровка». Аналогичную акцию активисты провели 24 февраля на мосту через Новочеркасский проспект в Санкт-Петербурге.

«Весна» и раньше организовывала подобные акции, но в Москве она стала первой, рассказал «Новой газете» пресс-секретарь движения Богдан Литвин. «Люди могли пару раз услышать о марше, а потом забыть, а незадолго до марша снова вспомнить о нем благодаря нашей акции, узнав о ней из сети», — подчеркнул Литвин.

По словам Литвина, в ближайшее время похожая акция должна состояться в Чувашии.

Марш памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, пройдет в Москве в воскресенье 26 февраля. Сбор участников заявлен в 13:00 на Страстном бульваре (метро Пушкинская), само мероприятие стартует в 14:00. Участники шествия пройдут по традиционному для оппозиционных акций «бульварному» маршруту — до проспекта Академика Сахарова. Акции памяти также пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России.

Мария Константиниди, Евгений Ширяев