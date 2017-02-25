Министр обороны Сергей Шойгу потребовал исключить из военного лексикона фразу «показная военная часть». Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

«Слово "показной" я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — "показной полк"? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая "показная воинская часть"? А для чего тогда все остальные?» — цитирует его Интерфакс.

Шойгу отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед министерством задачу: практически все воинские части вооруженных сил должны быть частями постоянной готовности. По словам Шойгу, приведение войск к постоянной боеготовности поможет «как можно быстрее забыть промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся».

Показными полками называют подразделения вооруженных сил, в задачи которых входит демонстрация возможностей армии в любой момент. Например, такой является 237-й Центр показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба, дислоцирующийся на подмосковной авиабазе Кубинка.

Ранее в феврале Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России, сделав начальную военную подготовку необязательной. По мнению министра, властям следует сконцентрироваться на патриотическом воспитании.

Евгений Ширяев