Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, сообщается на сайте главы государства.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О доктрине информационной безопасности Украины». Он вступает в силу в день подписания.

В документе говорится, что необходимость принятия доктрины объясняется «возникновением угроз национальной безопасности в информационной сфере», а также необходимостью «определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства».

Этим документом власти Украины уточняют и формализуют принципы государственной информационной политики, в том числе в отношении России и так называемой гибридной войны.

Координировать органы исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере будет СНБО.

На Министерство информационной политики Украины доктрина возлагает организацию мониторинга СМИ и украинского сегмента интернета, чтобы выявлять распространение информации, запрещенной на Украине.

Также министерство должно формировать «текущие приоритеты государственной информационной политики и осуществлять контроль их реализации», координировать деятельность органов исполнительной власти в сфере обеспечения информационного суверенитета Украины, в частности, во время проведения антитеррористической операции.

Также перед Мининформполитики СНБО ставит задачу выработать стратегию информационного обеспечения процесса освобождения и реинтеграции территорий в Донбассе, подконтрольных сепаратистам.

Доктрина также возлагает задачи об информационной безопасности перед МИД, Минобороны, СБУ, Госслужбой специальной связи и защиты информации, разведывательными органами и Национальным институтом стратегических исследований.

Евгений Ширяев