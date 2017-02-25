Имя четвертого фигуранта уголовного дела о государственной измене с участием двух офицеров ЦИБ ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» — Георгий Фомченков. Об этом «Новой газете» стало известно от источника в спецслужбе.

Фомченков был задержан в воскресенье 4 декабря прошлого года, в один день с офицерами Центра информационной безопасности ФСБ полковником Сергеем Михайловым, майором Дмитрием Докучаевым и главой отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым. Санкции на арест всех четверых Московский гарнизонный военный суд выдал уже на следующий день, 5 декабря. А в феврале тот же суд продлил срок содержания под стражей.

О сорокалетнем Георгии Фомченкове и его роли в групповой государственной измене пока ничего не известно. Малоизвестно и то, чем занимался подозреваемый до ареста.

Один из знакомых Фомченкова сообщил «Новой», что «Гоша занимался всем, что приносило деньги».

Эту характеристику подтверждает одно из редких публичных упоминаний Фомченкова в судебной базе данных.

В 2011 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Георгия Фомченкова о взыскании 346 254 519 руб. 42 коп. с внешних управляющих обанкроченного еще в 2007 году «Содбизнесбанка».

Еще одно публичное упоминание Георгия Фомченкова связано с выборами депутатов Государственной Думы 1999 года, куда тот баллотировался по федеральному списку «Сталинский блок — за СССР».

Напомним, фигуранты дела о госизмене обвиняются в передаче секретных сведений США. Одновременно с арестом офицеров ЦИБ ФСБ стало известно об аресте функционеров группировки хакеров «Шалтай-Болтай», взламывавших переписки высокопоставленных чиновников, а затем торговавших ими на интернет-бирже. Адвокат арестованных сотрудников ФСБ Иван Павлов опровергает связь этих двух резонансных дел.

У «Новой газеты» есть все основания полагать, что данные о контактах действующего сотрудника ФСБ Михайлова с американским экспертом могли быть у российских спецслужб еще в 2011 году.