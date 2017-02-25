Жена активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова подаст в суд на начальника исправительной колонии №5 Алтайского края, заявила она в своем твиттере.

Зотова объяснила свое решение тем, что во время трансляции заседания в колонию должен был поступить факс с распоряжением об освобождении, но, тем не менее, Дадина все равно не выпустили на свободу.

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Кроме того, в субботу Зотова написала заявление в прокуратуру Рубцовска с требованием проверить работу Государственной фельдъегерской службы, которая до сих пор не доставила в колонию текст решения Верховного суда.

22 февраля Верховный суд отменил приговор гражданскому активисту Ильдару Дадину, осужденному за нарушение правил проведения акций протеста. По мнению членов ОНК Алтайского края, Дадина освободят не раньше вторника, 28 февраля.

Евгений Ширяев