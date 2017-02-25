Министерство юстиции России нашла признаки соответствия статусу «иностранного агента» в деястельности Фонда содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-так-так». Его возглавляет известный новосибирский журналист, директор Института развития прессы «Сибирь» Виктор Юкечев.

Фонд проводит общественные расследования социально значимых явлений, в том числе фактов коррупции, а также оказывает правовую помощь.

«Проект создан для того, чтобы мы помогали друг другу. Только вместе мы сможем сделать мир справедливее и понятнее для самих себя. Каждый из нас сталкивался с нарушением своих прав — неважно, идет речь о загрязнении реки или лишении свободы. Часто мы оказываемся наедине со своей проблемой, но совершенно очевидно, что эта проблема была не у нас одних — кто-то уже успешно ее решил», — говорится на сайте фонда.

Количество пользователей социальной правозащитной сети «Так-так-так» насчитывает 22,5 тысячи человек, в ней состоят более 150 экспертов и около 40 юридических лиц.

Фонд публиковал материалы о программах расселения из ветхого жилья в Новосибирске или, например, об адаптации жилых помещений для нужд инвалидов.

Виктор Юкечев прокомментировал внесение фонда в «черный реестр» в своем блоге. «Иностранных агентов в России сегодня уже, кажется, 102 (или 152, на сайте Минюста нет сквозной нумерации, а считать, загибая пальцы, лень, если честно) <...> Зайдите на сайт любой из этих организаций и попытайтесь понять, какую именно «агентскую» (сиречь — «вражескую») функцию они исполняют <...> И, конечно же, полюбопытствуйте, чем же, на самом деле, занимается Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-так-так"», — пишет он.

Руководитель фонда намерен «доказывать бессмысленность и бездоказательность претензий, предъявленных главным Управлением Минюста России по Новосибирской области» в суде.