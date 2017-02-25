Новая газета

В Германии мужчина сбил на машине несколько человек

Общество

В немецком Гейдельберге водитель автомобиля совершил наезд на группу людей, передает Reuters.

Мужчина сбил пешеходов, стоявших рядом с пекарней. В результате пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщении полиции.

После того, как мужчина сбил людей, он вышел из автомобиля с ножом. Как отмечает «Би-би-си», преступник попытался скрыться с места преступления, но вскоре был обнаружен.

Полицейские открыли стрельбу, в результате водитель получил ранение. В настоящее время он находится в местной больнице под присмотром полиции.

Полиция Германии в то же время объявила, что признаков того, что водитель совершил теракт, пока не обнаружено.

Евгений Ширяев

Теги:
германия

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera