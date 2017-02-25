В немецком Гейдельберге водитель автомобиля совершил наезд на группу людей, передает Reuters.

Мужчина сбил пешеходов, стоявших рядом с пекарней. В результате пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщении полиции.

После того, как мужчина сбил людей, он вышел из автомобиля с ножом. Как отмечает «Би-би-си», преступник попытался скрыться с места преступления, но вскоре был обнаружен.

Полицейские открыли стрельбу, в результате водитель получил ранение. В настоящее время он находится в местной больнице под присмотром полиции.

Полиция Германии в то же время объявила, что признаков того, что водитель совершил теракт, пока не обнаружено.

Евгений Ширяев