Служба безопасности Украины заявила о существовании механизма, при помощи которого Россия якобы финансирует самопровозглашенную Луганскую народную республику.

В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что существует некий благотворительный фонд, через который переводятся деньги властям ЛНР. Речь идет о Фонде поддержки международных гуманитарных проектов, основателем которого является московский «Международный расчетный банк», зарегистрированный в конце 2015 года.

Бюджет луганских сепаратистов на первый квартал 2017 года составляет 11 млрд рублей. Однако только два из них руководство ЛНР способно собрать само, остальная часть суммы запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства России, уверены в СБУ.

По данным СБУ, деньги из фонда направляются в государственный банк ЛНР. Таким образом ЛНР покрывает отрицательное сальдо бюджета. В частности, «народная милиция ЛНР» получила свыше 820 млн рублей, а МГБ ЛНР — почти 100 млн рублей.