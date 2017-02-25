Постоянный представитель Сирии при ООН и глава делегации на переговорах в Женеве Башар Джаафари обвинил власти Турции в похищении нефти, а также археологических артефактов из Сирии, передает ТАСС.

«ИГ [террористическая организация, запрещенная в России] с самого начала была инструментом, предназначенным для захвата собственности и недвижимости. Вы все помните фотосъемку с российских спутников, на которых видны грузовики с украденной нефтью, которую они перевозили в Турцию, а затем в Израиль», — утверждает глава делегации.

Постпред Сирии также заявил, что из Сирии вывезены археологические объекты. Затем их доставили в Турции, а после — распродали.

В субботу в сирийском городе Хомс «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России) совершила серию терактов. Смертники подорвали себя в здании отделения госбезопасности и безопасности армии. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, включая командующего отделением безопасности армии по провинции Хомс генерала Хасана Даабуля.

Башар Джаафари заявил в Женеве, что теракт в Хомск был политической атакой на женевский переговорный процесс, попыткой сорвать его. Он призвал всех участников переговоров по сирийскому урегулированию осудить произошедший в субботу теракт.