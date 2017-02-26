В исправительную колонию, где содержится Ильдар Дадин, наконец-то доставили постановление о его освобождении.

Машина управления специальной связи передала бумагу в колонию, дежурные косвенно подтвердили, что это именно она.

Как обещал начальник колонии, процесс оформления документов займет час-два, то есть Дадин выйдет на свободу предположительно в 10-11 утра по московскому времени.

Как сообщала «Новая газета», Дадина не выпускают из колонии уже несколько дней из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не было доставлено в Рубцовск.

Напомним, 22 февраля президиум Верховного суда России постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.