Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Гражданский активист Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил участия в пикетах, вышел на свободу. Около исправительной колонии №5 Алтайского края в Рубцовске его встречает жена Анастасия Зотова, сестра, активисты местного отделения партии «Яблоко», десять журналистов.

«Я ожидал увидеть только жену и сестру. Я выжил благодаря поддержке всех честных людей. Хочу сказать им спасибо и что я их люблю. Говорят, в России нет гражданского общества. Я думаю, есть, оно часть мирового общества», — сказал Дадин у ворот колонии. Он также отметил, что ИК-5 — «подтверждение, что в России не везде есть пытки».

«Моя жизнь по большому счету принадлежит не мне, а честным людям. Я продолжу бороться с лживым режимом, чтобы права человека соблюдались и было, как в цивилизованном мире. Я не понимаю, как сегодня можно быть человеком, а завтра нет. Я не понимаю, как можно свернуть с этого пути и не жалею. Нужно привлекать бандитов и ставленников президента к ответственности — например, начальника колонии в Карелии, где я сидел», — заявил Дадин.

Дадин прокомментировал слова своей супруги о том, что она хочет уехать с ним за границу из-за опасений, что его снова арестуют. «Мы еще это обсудим. Я хочу пока хотя бы месяц отдохнуть. Максимум — полгода. Если я не буду участвовать дольше — сам себя уважать не буду. Хочется вернуться в строй. Готов свою жизнь отдать, чтобы в Россию не вернулись времена репрессий Сталина», — сказал он.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

О времени, проведенном в колонии, Дадин сказал, что «годы не вернешь, но это бесценный опыт». «Разумом я понимал, если хочу менять жизнь в России в лучшую сторону, я должен увидеть изнутри, что нужно менять. Судей, которые ломают жизни людей, неплохо их было бы отправить в такие места, чтобы они поняли, на что они обрекают людей», — считает активист.

«Когда были пытки, честно признаюсь, самое страшное было, вспоминал книгу "1984". Там для человека самая страшная пытка — когда он готов был отдать любимого человека вместо себя. Когда меня подвесили, выворачивали руки, пообещали, что придут насиловать, я помню, через минуты две я сломался. Через 15 минут подумал, а готов ли я под такими пытками написать донос на любимую, на мать, лишь бы прекратить эти пытки. Ужаснулся, что человека, который хотел жить честно и по совести, его ломали. Я тогда понял, жизнь свою не страшно отдать, чтобы не допустить того, что было в романе. Я был настолько подавлен, жить не хотелось, думал, первое, что сделаю, когда выйду — уеду из России, — рассказывает Ильдар. — Я прочел книгу буддистских монахов, там была хорошая мысль: лучше я буду этому подвергаться, чем, не дай бог, супруга, мать. Я мужчина, я смогу. Когда чувство собственного достоинства втерли в асфальт, помогло найти силы бороться осознание, что надо донести людям правду. Я был готов к смерти, но хотел сказать правду».

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

О том, что Дадина освободят в воскресенье, стало известно утром. В колонию приехала машина управления специальной связи, чтобы передать администрации документы на освобождение.

В среду, 22 февраля, Верховный суд отменил приговор в отношении Ильдара Дадина и постановил освободить его. Тем не менее, на протяжении нескольких дней Дадина не освобождали — в колонию, где он отбывает срок, не поступили документы из суда.

До приговора Ильдар Дадин несколько раз был признан виновным по административным статьям о нарушении правил проведения акций протеста и неповиновении законному требованию полицейского. Его задерживали за одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, Алексея Навального, против войны в Донбассе, за пикет с плакатом Je suis Charlie в поддержку журнала Charlie Hebdo. В конце января 2015 года, после истечения срока его очередного административного ареста, в отношении Дадина возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов).

С февраля по декабрь 2015 года Дадин находился под домашним арестом. 7 декабря Басманный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд снизил срок лишения свободы на полгода — до двух с половиной лет.

В сентябре 2016 года Дадин был этапирован в колонию города Сегеж в Карелии. 1 ноября «Медуза» опубликовала письмо Дадина своей супруге о том, что сотрудники колонии применяют к нему пытки. После скандала в СМИ правоохранительные органы начали проверку, к Дадину несколько раз приезжали правозащитники. Несмотря на это, в Следственном комитете не нашли подтверждений словам Дадина. Следы от пыток, как объяснил Дадин уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, исчезли, потому что он был в одежде. В декабре по просьбе Москальковой Дадина перевели в ИК-5 в Алтайском крае, однако место его этапирования стало известно только 8 января 2017 года.

10 февраля Конституционный суд России потребовал пересмотра приговора оппозиционеру. 22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор и прекратил уголовное дело, поскольку на момет возбуждения уголовного дела не все судебные решения по административным делам за нарушения на пикетах вступили в силу.