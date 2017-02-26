Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода страны из-за Совета по правам человека ООН, пишет Politico со ссылкой на источники, контактирующие с действующими и бывшими чиновниками.

По словам бывшего чиновника из Госдепартамента, в Белом доме недовольны позицией совета по отношению к Израилю и нахождением в СПЧ ООН стран, нарушающих права человека. Также правительство поставило под сомнение эффективность института.

Выход США из СПЧ в течение сессии с 27 февраля по 24 марта не планируется, отмечает издание. В принятии финального решения будут участвовать госсекретарь Рекс Тиллерсон, постоянный представитель США при ООН Никии Хейли и сам президент США.

Минувшей осенью Россию не переизбрали в СПЧ ООН. В ходе голосования 193 членов Генеральной ассамблеи ООН Венгрия получила 144 голоса, Хорватия — 114, Россия — 112. Ранее более 80 правозащитных и гуманитарных организаций потребовали исключить Россию из Совета из-за ее действий в Сирии.