Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявило об интенсивном нарушении режима прекращения огня за минувшие сутки со стороны вооруженных сил Азербайджана с применением гаубиц, минометов и гранатометов, передает РИА Новости.

Наиболее интенсивные нарушения режима зафиксированы на восточном, северо-восточном и северном направлениях. Вооруженные силы Азербайджана выпустили 113 снарядов из гаубиц Д-30 и артиллерийских орудий Д-44, а также минометов — 77 снарядов. Кроме того, азребайджанцы 18 раз выстрелили из артиллерийских орудий по направлению села Талыш, говорится в сообщении.

В ответ отряды армии обороны НКР «прибегли к ответным действиям и продолжили нести боевое дежурство».

Накануне власти НКР заявили о намерении опубликовать видеозапись атаки азербайджанских вооруженных сил, произошедшей в ночь на субботу. Силы Азребайджана на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения перешли к наступлению. При этом Минобороны Азербайджана обвиняет в нападении армянскую сторону.