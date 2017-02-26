Правительство Японии намерено представить России детальный план по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на Nikkei.

Предложение касается туризма, медицины, рыболовства и экологии. Правительство Японии на переговорах 18 марта хочет предложить России предоставлять помощь жителям Южных Курил со стороны японских медиков, в том числе удаленное — при помощи интернета.

Власти Японии также предлагают организовать российским и японским компаниям круизы к берегам островов, а чтобы не поднимать вопрос их принадлежности — не высаживать туристов на них.

Ранее Япония выразила протест Москве в связи с планами разместить дивизию на Курилах. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что совместная работа на Курилах возможна после решения политических вопросов.