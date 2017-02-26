СМИ: Япония предложит России сотрудничество по Южным Курилам
Правительство Японии намерено представить России детальный план по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на Nikkei.
Предложение касается туризма, медицины, рыболовства и экологии. Правительство Японии на переговорах 18 марта хочет предложить России предоставлять помощь жителям Южных Курил со стороны японских медиков, в том числе удаленное — при помощи интернета.
Власти Японии также предлагают организовать российским и японским компаниям круизы к берегам островов, а чтобы не поднимать вопрос их принадлежности — не высаживать туристов на них.
Ранее Япония выразила протест Москве в связи с планами разместить дивизию на Курилах. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что совместная работа на Курилах возможна после решения политических вопросов.