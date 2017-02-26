Воздушно-космические силы и военно-морской флот России получат в свое распоряжение около 160 самолетов и вертолетов, передает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВКС Виктора Бондарева.

Большая часть вертолетов и самолетов, около 140 образцов техники, будет передано ВКС. «Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу», — сказал Бондарев.

В 2016 году ВКС России получили 139 новых летательных аппаратов. Как сообщал Бондарев ранее, ВКС намерены полностью обновить парк боевой авиации: на смену легким истребителям придут МиГ-35. Контракт планируется заключить после летных испытаний, а запустить его в серийное производство — в 2019 году.

До 2020 года Воздушно-космические силы получат более 900 новых самолетов и вертолетов и столько же — отремонтированных.