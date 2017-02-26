Фото: Мария Константиниди / «Новая газета»

Неизвестные облили зеленкой председателя «Парнаса» Михаила Касьянова. Нападение произошло незадолго до начала марша памяти Бориса Немцова. Провокатора задержала полицией. Касьянов остался во главе колонны.

Днем в воскресенье началось шествие по Бульварному кольцу. Участники марша оппозиции отправились к Чистопрудному бульвару от станции метро «Пушкинская».

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Организаторы шествующим значки с надписью «Немцов мост» и триколоры. Колонна начала движение приблизительно в 14:20.

После официального завершения марша на проспекте Академика Сахарова организаторы вместе со всеми желающими намерены отправиться на Большой Москворецкий мост, где был убит политик. На месте его убийста возложат цветы.