Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова
«Новая газета»редакция
Неизвестные облили зеленкой председателя «Парнаса» Михаила Касьянова. Нападение произошло незадолго до начала марша памяти Бориса Немцова. Провокатора задержала полицией. Касьянов остался во главе колонны.
Днем в воскресенье началось шествие по Бульварному кольцу. Участники марша оппозиции отправились к Чистопрудному бульвару от станции метро «Пушкинская».
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Организаторы шествующим значки с надписью «Немцов мост» и триколоры. Колонна начала движение приблизительно в 14:20.
После официального завершения марша на проспекте Академика Сахарова организаторы вместе со всеми желающими намерены отправиться на Большой Москворецкий мост, где был убит политик. На месте его убийста возложат цветы.