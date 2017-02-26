Около 150 человек собрались в казанском парке «Крылья Советов» на митинг, посвященный памяти Бориса Немцова. Это меньше, чем год назад, хотя нынче организаторов было аж четыре: «ПАРНАС», «Яблоко», Партия Прогресса и Либертианская партия России.

Выступающие, отдавая должности личности убитого политика, говорили об известных проблемах – о фальсификации выборов, о несменяемости власти и ее неспособности руководить страной, о ничтожных зарплатах и пенсиях…

Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

Попутно раздавались листовки с приглашениями на «прогулку свободных людей» – каждое воскресенье на центральной улице города. Другие листовки призывали поддержать вкладчиков обанкротившегося «Татфондбанка». Поодаль от митингующих на большом сугробе валялся транспарант, возможно, оставшийся от какой-то акции протеста, но годящийся и для любой другой: «Хватит врать!»

Вышедшая к микрофону экскурсовод Гузель Петренко заявила о том, что почти все СМИ нам врут, и призвала читать «Новую газету» и журнал The New Times.

Полицейских на мероприятии было совсем немного, его мирный характер сомнений не вызывал.