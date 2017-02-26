После курса лечения в больнице московского следственного изолятора «Матросская тишина» бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых перевели обратно в СИЗО, передает Интерфакс со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

Сейчас Белых уже находится в «Лефортово», куда его поместили сразу после ареста. «Белых этапировали обратно в СИЗО "Лефортово". Он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение, назначенное ему в "Матросской Тишине"», — рассказала она.

По словам Меркачевой, курс лечения был выбран приглашенными гражданскими врачами — эндокринологом, флебологом, хирургом и невропатологом.

О том, что Белых пройдет медобследование в больнице при «Матросской тишине» стало известно в конце января из-за жалоб на ноги. Ранее стало известно, что у Белых в ноге защемлен нерв, поэтому он с ходит с большим трудом.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года по подозрению в получении взятке в московском ресторане. 25 июня губернатора поместили под арест.

По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.