МВД заявило о пяти тысячах участников марша памяти Немцова в Москве
ГУ МВД Москвы объявило, что в марше памяти Бориса Немцова в Москве приняли участие пять тысяч человек.
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При этом движение «Белый счетчик» заявляет о 15,2 тысячах участников оппозиционной акции. Михаил Касьянов в беседе с журналистами оценил число участников в несколько десятков тысяч человек.
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Безопасность на шествии обеспечивают сотрудники столичного главка полиции и бойцы Росгвардии. Автомобильное движение по маршруту шествия было огорожено.
В заявке на акцию организаторы указали 30 тысяч человек. В воскресенье полиция перед началом акции усилила меры безопасности в районе ее проведения.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.