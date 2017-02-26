ГУ МВД Москвы объявило, что в марше памяти Бориса Немцова в Москве приняли участие пять тысяч человек.

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При этом движение «Белый счетчик» заявляет о 15,2 тысячах участников оппозиционной акции. Михаил Касьянов в беседе с журналистами оценил число участников в несколько десятков тысяч человек.

Безопасность на шествии обеспечивают сотрудники столичного главка полиции и бойцы Росгвардии. Автомобильное движение по маршруту шествия было огорожено.

В заявке на акцию организаторы указали 30 тысяч человек. В воскресенье полиция перед началом акции усилила меры безопасности в районе ее проведения.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.