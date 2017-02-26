Российские лыжники выиграли командный спринт на чемпионате мира
Россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков победили в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, передает Интерфакс.
Лыжники преодолели дистанцию (6х1,3 км) за 17 минут 40,6 секунды.
На финише гонки лидировавшие финн Ийво Нисканен и норвежец Эмиль Иверсон столкнулись,
Команда из Италии (Федерико Пеллегрино и Дитмар Неклер) пришли вторыми, обогнав столкнувшихся на лыжне финнов Сами Яухоярви и Ийво Нисканена.
Для Устюгова эта медаль стала третьей на нынешнем ЧМ. Ранее он выиграл скиатлон и стал вторым в индивидуальном спринте.
Ранее в воскресенье россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли второе место в командном спринте классическим стилем.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Финляндии, в Лахти.