Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не оставит жителей Крыма «во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки».

«Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей», — заявил он в своем фейсбуке.

Порошенко заверил, что Украина продолжает борьбу за полуостров.

Президент Украины также обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму и Севастополе, заявив, что Киеву удалось на самом высоком уровне закрепить за Россией статус «оккупационной силы».

Петр Порошенко назвал крымчан «заложниками», а присоединение региона к России — «открытой агрессией» и «захватом». В ответ на слова президента депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер Руслан Бальбек напомнил о энергоблокаде Крыма и блокаде пропускного пункта на границе с Украиной. «Жители Крыма были бы благодарны Порошенко, если он оставит полуостров без своего «отцовского наследства и заботы», — заявил Бальбек.

Сообщение Порошенко посвящено акции в поддержку принадлежности Крыма Украине, которая проходила на полуострове три года назад. Вскоре после нее был организован референдум, определивший судьбу Крыма.