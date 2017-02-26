Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции, захваченной накануне, передает «Донецкое агентство новостей».

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал, что станцию отбили украинские военнослужащие. «Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции», — заявил он.

Басурин добавил, что в настоящее время украинские военные укрепляют свои позиции близ станции, что «является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий и принятых ранее в Минске договоренностей».

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает населенные пункты по обе стороны линии фронта водой. Вода поступает как в города, находящиеся под контролем украинских властей, так и населенные пункты под контролем сепаратистов.

24 февраля руководство ДФС объявило об остановке работы предприятия и эвакуации персонала из-за постоянных обстрелов.

В феврале ужесточилось противостояние украинской армии и сепаратистов. Жертвами боев в районе Авдеевки оказались десятки человек.