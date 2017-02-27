На Большом Москворецком мосту зачистили мемориал Немцова
Мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту зачистили. Об этом в твиттере сообщила сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
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По данным ОВД-Инфо, возле мемориала задержали Тимофея Никонова, Любовь Сергееву, Валерия Кузьменкова, Вячеслава Захарова, Дениса Юдина и Федора Ходькова.
После этого подъехали семь машин «Гормоста» и вывезли цветы и портреты, которые принесли участники шествия памяти Немцова.
Накануне прошло шествие памяти Бориса Немцова по Бульварному кольцу. После завершения марша организаторы и желающие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит политик, чтобы возложить цветы.
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Вера Юрченко