Мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту зачистили. Об этом в твиттере сообщила сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.

По данным ОВД-Инфо, возле мемориала задержали Тимофея Никонова, Любовь Сергееву, Валерия Кузьменкова, Вячеслава Захарова, Дениса Юдина и Федора Ходькова.

После этого подъехали семь машин «Гормоста» и вывезли цветы и портреты, которые принесли участники шествия памяти Немцова.

Накануне прошло шествие памяти Бориса Немцова по Бульварному кольцу. После завершения марша организаторы и желающие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит политик, чтобы возложить цветы.

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Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.

Вера Юрченко