Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил отнести нападения на инкассаторов к особо тяжким преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо сенатора председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Как отметил Тюльпанов, рост числа преступлений против инкассаторов «влечет не только значительные экономические потери, но и крайне опасное увеличение числа инцидентов с использования оружия в общественных местах.

«Подобные правонарушения должны быть отнесены к числу особо тяжких, так как несут угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц, а значит, имеют высокую степень общественной опасности», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, санкции за нападение на инкассаторов должны предусматривать лишение свободы свыше 10 лет или более строгое наказание.

По данным Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), только за первые шесть месяцев 2016 года было совершено свыше 2,5 тысяч преступлений, связанных с перевозкой денежных средств.

Вера Юрченко