Новая газета

«Оскар» за «Лучший фильм» получила драма «Лунный свет»

Культура

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В номинации «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар» победила драма Барри Дженкинса о чернокожем гомосексуалисте «Лунный свет».

Изначально было объявлено, что лучшим фильмом признан «Ла-Ла Ленд». Его создатели вышли на сцену принимать награду. Позднее организаторы сообщили, что «Оскар» завоевал «Лунный свет» и извинились за ошибку.

Тем не менее, «Ла-Ла Ленд» получил шесть статуэток, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню. Фильм претендовал на награду в 14 номинациях.

Вручение 89-й премии «Оскар» прошло в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Вера Юрченко

Теги:
оскар, кино

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