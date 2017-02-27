В номинации «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар» победила драма Барри Дженкинса о чернокожем гомосексуалисте «Лунный свет».

Изначально было объявлено, что лучшим фильмом признан «Ла-Ла Ленд». Его создатели вышли на сцену принимать награду. Позднее организаторы сообщили, что «Оскар» завоевал «Лунный свет» и извинились за ошибку.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66 — Good Morning America (@GMA) February 27, 2017

Тем не менее, «Ла-Ла Ленд» получил шесть статуэток, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню. Фильм претендовал на награду в 14 номинациях.

Вручение 89-й премии «Оскар» прошло в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Вера Юрченко