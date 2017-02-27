Новая газета

«Роснефть» продаст Чечне свои активы в регионе

Экономика

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«Роснефть» планирует продать Чечне 51% «Грознефтегаза» и остальное имущество в регионе на 12, 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Как пишет издание, оценку еще должно проверить правительство, но процесс раздела активов между «Роснефтью» и властями Чечни, начатый еще два года назад, вышел на «финишную прямую».

В феврале предложение «Роснефти» обсуждали в Минэкономразвития, сообщил собеседник газеты. После проведения необходимых процедур и получения согласия на сделку от Чечни будут подготовлены соответствующие директивы российского правительства.

Нефтяные активы, расположенные на территории республики, передаются чеченским властям по просьбе Рамзана Кадырова, с которой он обратился к президенту России Владимиру Путину. В декабре 2015 года Путин дал свое согласие на сделку.

Вера Юрченко

Теги:
кадыров, роснефть, чечня

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