В городе Усть-Илимск Иркутской области две школьницы покончили с собой.

«Мы можем подтвердить факт самоубийства, но о причинах пока говорить рано, так как это выяснится в ходе следственных действий и экспертиз, результаты по ним будут позже», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе управления МВД по Иркутской области.

По данным источника агентства РИА Новости, погибшие могли состоять в так называемой «группе смерти» в социальной сети «ВКонтакте». По факту гибели школьниц начата доследственная проверка. Следователи опрашивают родителей и одноклассников погибших.

В феврале сообщалось, что модераторы «ВКонтакте» начали блокировать страницы пользователей, публикующих материалы, связанные с «группами смерти» — сообществами, в которых участников подталкивают к суициду.

В настоящее время по делу о доведении подростков до самоубийства под арестом находится один из администраторов таких групп Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис. По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

В мае 2016 года обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева провела расследование и выяснила, как детей склоняют к самоубийству.