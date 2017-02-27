Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас во вторую годовщину убийства политика Бориса Немцова призвал к незамедлительному суду над заказчиками и исполнителями преступления.

«Европейский Союз вновь заявляет о необходимости того, чтобы организаторы и исполнители того бесчестного акта насилия предстали перед судом без дальнейшего промедления». — заявил он.

Накануне прошло шествие памяти Бориса Немцова по Бульварному кольцу. После завершения марша организаторы и желающие отправились на Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был убит политик.