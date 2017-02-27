Защита воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Адвокаты считают, что в отношении их подзащитной были нарушены ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст.10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Суть жалобы сводится к доводам о несправедливом судебном разбирательстве ввиду нарушения права на защиту и огромного количества процессуальных нарушений. Также нарушено право на свободу выражения мнения, что является несоразмерным в правовом государстве. Обжалуется также мера пресечения в виде заключения ее под стражу в зале суда, как избыточная, при том, что на тот момент приговор не вступил в силу», — рассказал Бушмаков.

Как отмечает «Коммерсант», в жалобе также сказано, что Чудновец регулярно публиковала в соцсетях ролики, посвященные различным темам: злоупотреблениям чиновников, нарушениям прав потребителей в магазинах и другим. Таким образом, отмечается в документе, Чудновец хотела привлечь общественное внимание к проблемам города и нарушению прав местных жителей. Ключевым аргументом в жалобе в ЕСПЧ стало утверждение Чудновец о том, что она «толком не поняла, кто снят на видео».

Накануне Генпрокуратура попросила отменить приговор Чудновец и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Сама Чудновец ранее отказалась просить о помиловании. Как пояснил ее муж, она посчитала это унизительным.

Напомним, жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Это произошло в ноябре 2016 года.

Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев.