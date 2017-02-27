В Самарской области сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовившего теракт в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«19-летний гражданин России является новообращенным мусульманином и был завербован через интернет эмиссарами «Исламского государства» для совершения теракта в отношении правоохранительных структур Самарской области», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе управления ФСБ по Самарской области, мужчина планировал устроить теракт во время прошедших праздников. Сейчас задержанный находится в СИЗО, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Это не первое задержание сторонника ИГ в этом месяце. Только на прошлой неделе в ФСБ заявили, что житель Кировской области подозревается в пропаганде и оправдании терроризма. Как выяснили спецслужбы, уроженец Ингушетии разместил в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены сцены убийств, подрывы зданий и техники, а также боевые действия.

Еще неделей ранее Басманный суд Москвы арестовал уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании «Исламского государства». По версии следствия, мужчина отправлял деньги боевикам, а также покупал проездные билеты в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований.