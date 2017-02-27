Урицкий суд Орловской области отказал Олегу Навальному, брату оппозиционного политика Алексея Навального, в условно-досрочном освобождении.

Суд: в условно-досрочном освобождении заключённому Навальному Олегу Анатольевичу отказать. pic.twitter.com/uUw3kcc24V — Alexey Navalny (@navalny) 27 февраля 2017 г.

Суд отклонил ходатайство Навального, ссылаясь на многочисленные нарушения: согласно рапортам из колонии, Олег Навальный отказывался соблюдать режим отбоя, спал на лавке, оставлял хлебные крошки на столе и не производил доклад по форме.

В своем твиттере Алексей Навальный саркастично отозвался о рапортах сотрудников колонии, назвав их «хроникой пыток».

Еще до суда адвокат Навального Кирилл Полозов отмечал, что у его подзащитного низкие шансы на удовлетворение ходатайства, так как у Навального накопились взыскания от сотрудников колонии.

Олегу Навальному и раньше отказывали в УДО. В июне прошлого года суд отклонил ходатайство защиты, объяснив это тем, что условно-досрочное освобождение можно требовать, только отбыв 2/3 срока заключения.

По решению суда Навальный должен выйти на свободу 30 июня 2018 года.

Алексея и Олега Навальных признали винновыми в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». Алексей Навальный получил условный срок, в то время как его брата приговорили к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.

Елизавета Королькова