Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией, сообщает пресс-служба Совета.

«27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней», — говорится в сообщении.

Эти правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС. Визовый режим с этими государствами останется.

Кроме этого, Совет ЕС поддержал механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами, который призван застраховать Европу от наплыва мигрантов. Ранее его согласовал Европарламент.

Напомним, 8 февраля МИД России также допустил введение безвизового режима с Грузией. Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин отметил, что благодаря визовой либерализации в конце 2015 года, количество виз, выданых гражданам Грузии, удвоилось и достигло 40 тысяч штук.

В январе Грузию посетило рекордное за последние десять лет число россиян — 62,1 тысяч, сообщал информационно-аналитический департамент МВД Грузии. В целом, Россия занимает четвертое место после Азербайджана, Турции и Армении, по количеству граждан, посетивших Грузию.

В 2016 году в Грузии побывали 6 млн 350,8 тысяч иностранцев, это на 7,6% больше показателя 2015 года, из них более миллиона (1 млн 37,6 тысяч) — россияне (рост за год на 12%).