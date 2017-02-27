Московский городской суд отказал защите фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова в отводе судьи, который рассматривал ходатайство о продлении ареста.

Об отводе судьи просил адвокат Бученкова Илья Новиков.

«Я прошу вас не принимать это лично, но я считаю необходимым заявить вам отвод только на том основании, что вы принимали решение по предыдущему ходатайству в отношении этого человека. Вы уже высказывали свою правовую позицию по вопросу [продления Бученкову меры пресечения]. […] Полагаю, что на этом основании вам не следует рассматривать данное ходатайство», — заявил Илья Новиков.

После небольшого перерыва судья Сергей Груздев отказал в отводе самого себя.

«Отвод я заявил не поэтому, что я имею что-то против этого судьи, а просто потому, что мы уже сейчас нацелены на ЕСПЧ, учитывая, что ЕСПЧ уже высказался по поводу предыдущих продлений, хочется из этой темы выжать все, что можно», — пояснил Новиков после суда.

Само ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей суд также решил сегодня не рассматривать, перенеся заседание на 2 марта.

Напомним, Илья Новиков ранее объявил вознаграждение за информацию о человеке, которого обвинение на основании фотографии называет Бученковым.

«Бученкова арестовали по тем соображениям, что приняли за человека в черном капюшоне и кепке с зеленым козырьком, который на видеозаписи бил полицейских. […] 250 000 рублей — если мне дадут информацию, чтобы можно было доказать, что это разные люди», — объявил Новиков.

Дмитрий Бученков (слева) и человек с видео оперативников. Следственный комитет утверждает, что на фотографиях — один и тот же человек

Комментируя это заявление, Новиков сказал «Новой газете»: «Обращение было адресовано в первую очередь самому этому человеку в козырьке, если вдруг у него проснется совесть, ну или его знакомым, которые поймут, что он неправильно себя ведет. [...] Награда в силе, здесь никакого заднего хода нет. Пока что мне пишут две категории людей: либо те, кто думают, что они первые, кто догадался искать по фотографиям в соцсетях. Ну и вторая категория — городские сумасшедшие, которые предлагают обратиться с хорошим экстрасенсам.».

Активист левого движения, анархист Дмитрий Бученков был задержан в Москве 2 декабря 2015 года. Его обвиняют в «участии в массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) в рамках «болотного дела» в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Сам Бученков настаивает, что его не было на «Болотной площади» 6 мая 2012 года — он приехал из Нижнего Новгорода в Москву в этот день только поздно вечером.

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Юлия Суханова