Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, под домашним арестом на полгода, до 14 августа, сообщил «Новой газете» его адвокат Алексей Бушмаков.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 13 марта, добавил защитник.

Соколовский обвиняется в «оскорблении чувств верующих» (часть 2 статьи 148 УК) и «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (статья 282 УК).

19 января 2017 года стало известно о возбуждении против блогера нового уголовного дела — о «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (часть 1 статьи 138 УК РФ). Как рассказал «Новой» Бушмаков, это дело основано на якобы обнаруженной при обыске дома у Соколовского ручки с встроенной видеокамерой.

Напомним, в августе прошлого года 21-летний студент юрфака выложил в интернете видео-ролик о том, как он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови. Сюжет вызвал возмущение православных деятелей и заинтересовал правоохранительные органы. Показания на Соколовского дал екатеринбургский блогер и православный активист Максим Румянцев, проходящий свидетелем по делу.

В сентябре того же года Соколовского заключили под стражу, после этого перевели под домашний арест, но затем вновь вернули под стражу, из-за нарушения условий — во время нахождения под домашним арестом Соколовского посещала его девушка (она пришла, чтобы поздравить его с днем рождения). Наконец, 13 февраля 2017 года Соколовского вновь поместили под домашний арест.

Amnesty International признала Соколовского узником совести, а общество «Мемориал» — политическим заключенным. 20 ферваля 2017 года блогер Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека.