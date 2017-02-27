Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минэкономразвития Алексея Ведева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В тексте документа сказано, что Ведев уволен с поста замминистра экономического развития «по его просьбе».

Алексей Ведев занимал эту должность с августа 2014 года. До этого он работал директором по финансовым исследованиям в «Центре стратегических разработок» и был исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин уволил главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия. Это решение было принято после того, как Улюкаева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством.

По версии следствия, Улюкаев требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Сам министр от дачи показаний по делу отказывается и не признает свою вину.