Фото: Сергей Кузнецов, специально для «Новой газеты»

Скончался один из основателей «Новой газеты» Сергей Кушнерев. Ему было 54 года.

На прошлой неделе Кушнерева госпитализировали со вторым инсультом. Его состояние оценивалось как тяжелое — в реанимацию журналиста привезли уже без сознания.

Сергей Кушнерев родился в 1962 году. Он был одним из основателей «Новой газеты», главным редактором программы «Взгляд» на Первом канале. Он также известен как создатель программ «Жди меня» и «Последний герой» на Первом канале.

За свою работу Сергей Кушнерев неоднократно получал премию ТЭФИ как продюсер и сценарист.

«Новая газета» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Кушнерева. В ближайшее время читайте материал о нем на нашем сайте