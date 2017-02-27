Умер один из основателей «Новой газеты» Сергей Кушнерев
«Новая газета»редакция
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Скончался один из основателей «Новой газеты» Сергей Кушнерев. Ему было 54 года.
На прошлой неделе Кушнерева госпитализировали со вторым инсультом. Его состояние оценивалось как тяжелое — в реанимацию журналиста привезли уже без сознания.
Сергей Кушнерев родился в 1962 году. Он был одним из основателей «Новой газеты», главным редактором программы «Взгляд» на Первом канале. Он также известен как создатель программ «Жди меня» и «Последний герой» на Первом канале.
За свою работу Сергей Кушнерев неоднократно получал премию ТЭФИ как продюсер и сценарист.
«Новая газета» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Кушнерева. В ближайшее время читайте материал о нем на нашем сайте